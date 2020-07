publié le 29/06/2020 à 16:19

Le deuxième tour des élections municipales, ce dimanche 28 juin, a été marqué par une vague verte et un véritable succès pour les écologistes. Parmi les villes conquises par le groupe Europe Écologie-Les Verts figure Besançon où sa candidate Anne Vignot arrive en tête avec 43,83 % des voix, devant Ludovic Fagaut (LR), à 41,61 %, et Eric Alauzet (LaREM), qui recueille 14,55 % des suffrages.

"Ma première mesure sera de recréer du lien entre les citoyens et les élus", a déclaré Anne Vignot qui a pour ambition de "porter un territoire pour aller vers une transition". Alors que le taux d'abstention a atteint 61% dans sa ville, la nouvelle maire de Besançon souhaite "retravailler la question de l'habitat, de la mobilité et des quartiers prioritaires" et souligne que "tous les dossiers sont importants en matière d'écologie".

Alors que six électeurs sur dix ne se sont pas déplacés aux urnes, Anne Vignot reconnaît que "c'est difficile de savoir si on a été bien ou mal élue puisqu'ils (les électeurs, ndlr) ne se sont pas exprimés", mais affirme avoir "le sentiment d'être dans une ville qui met en avant le social et l'écologie".