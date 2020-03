publié le 15/03/2020 à 20:52

Lors du précédent scrutin en 2014, le maire sortant Jean-Louis Fousseret (Parti socialiste) l'avait emporté d'une courte majorité au second tour, avec 47 % des voix, devant Jacques Grosperrin (UMP, 44 %) et Philippe Mougin (FN, 8 %). Ce dimanche 15 mars, c'est Anne Vignot qui bascule en pôle position avant le second tour.

L'écologiste, qui rassemble le soutien du Parti communiste et du Parti socialiste, est créditée de 31,1% des voix. Elle devance le candidat de la droite Ludovic Fagaut, qui recueille 24,1% selon les premières estimations.

Besançon est dirigé par la gauche depuis le début des années 1950. Le maire sortant Jean-Louis Fousseret dirige la ville depuis 2001. Au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, Emmanuel Macron (26 %) est arrivé devant Jean-Luc Mélenchon (26 %), François Fillon (19 %) et Marine Le Pen (14 %).

Besançon était la préfecture de l'ancienne région Franche-Comté, fusionnée avec la Bourgogne, et est la préfecture du Doubs. La ville compte quelque 116.000 Bisontins et son agglomération urbaine rassemble environ 250.000 habitants.

Tous les candidats à Besançon

Anne Vignot (Europe écologie-Les Verts, Parti communiste français et Parti socialiste) 31,1%

Éric Alauzet (La République en marche)

Ludovic Fagaut (Les Républicains) 24,1%

Jacques Ricciardetti (Rassemblement national)

Claire Arnoux (La France insoumise)

Alexandra Cordier (divers centre)

Jean-Philippe Allenbach (régionaliste)

Nicole Friess (Lutte ouvrière)

Karim Bouhassoun (sans étiquette)