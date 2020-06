et Marie-Pierre Haddad

Le "front républicain" n'a pas fonctionné à Perpignan. Le candidat du RN Louis Aliot l'a emporté avec 53,1 à 54% des voix face au maire sortant Jean-Marc Pujol (LR), selon les estimations. Avec ses 120.000 habitants, il s'agit de la plus grosse ville conquise par le RN depuis Toulon (1995-2001).

Invité à l'antenne de RTL ce lundi 29 juin, Louis Aliot se projette déjà sur les prochaines échéances électorales. "Je serai à Perpignan à mon poste de maire et je ferai tout pour que le département des Pyrénées-Orientales et la région Occitanie basculent. Qui que ce soit comme candidat, je serai à ses côtés", lance-t-il.

Rejetant toutes idées d'ambitions nationales, Louis Aliot se décrit comme "un loyal soldat". "Je n'ai aucune raison de quitter le Rassemblement national mais cette formation politique doit aussi progresser, se professionnaliser pour arriver à rassembler au-delà de ce qu'elle rassemble aujourd'hui", conseille le maire de Perpignan fraîchement élu.

Cela passe-t-il par l'union des droites ? "C'est un peu réducteur, estime Louis Aliot. Il faut tenir compte de toutes celles et ceux qui veulent discuter avec nous, sans tomber sur l'anathème, le rejet et sur toutes les insultes que j'ai pu subir à Perpignan avec cet abominable front républicain (...) Nous sommes un parti comme les autres, nous jouons le jeu de la démocratie et nous méritons le respect des autres partis".