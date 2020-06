Résultats municipales à Nice : Christian Estrosi (LR) revendique la victoire

publié le 28/06/2020 à 22:08

À Nice, Christian Estrosi (LR) a déclaré avoir remporté la victoire, déclarant : "Au terme de ce second tour, il me revient de proclamer les résultats quasi définitifs. La liste que j'avais l'honneur de conduire arrive largement en tête avec 59,3% des suffrages exprimés". Selon Christian Estrosi, la liste écologiste a réalisé 19,4% et celle du Rassemblement National 21,3%. Les résultats définitifs sont toujours attendus.

Lors du premier tour des élections municipales le 15 mars dernier, c'est le maire sortant Christian Estrosi (LR) qui s'est placé très largement en tête avec 47,62% des voix. Loin derrière lui, le candidat du Rassemblement National Philippe Vardon avait remporté 16,69% des suffrages et Jean-Marc Governatori (Parti écologiste) avait obtenu 11,30% des votes.



La ville de Nice votre traditionnellement à droite. Selon une étude de l'Ifop Fiducial auprès de 605 Niçois, Christian Estrosi était crédité de 49% d'intentions de vote pour les municipales 2020. Le maire sortant est soutenu par Les Républicains, le Modem et le Mouvement Radical.

Nice est la préfecture des Alpes-Maritimes et la deuxième ville de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle compte un peu plus de 340.000 habitants. Son aire urbaine compte 1.006.402 habitants.

