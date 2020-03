Damien Abad demande le report du second tour des municipales

publié le 15/03/2020 à 23:01

La nouvelle est tombée juste avant l'annonce des premiers résultats du 1er tour des élections municipales : Christian Jacob, président des Républicains, a été testé positif au Covid-19. Invité sur RTL, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale Damien Abad a donné des nouvelles rassurantes de son président. "Il est chez lui, il va bien et essaie d'éviter tout contact".

Le chef de files des députés LR a ensuite bien évidemment évoqué le scrutin des municipales, préconisant un report du 2nd tour. "Il est plus prudent, plus responsable" selon lui de reporter le deuxième tour des élections. "Je fais confiance aux scientifiques et c'est au Président de trancher, je souhaite qu'il tranche vite", a déclaré Damien Abad.

Le député de l'Ain affirme cependant qu'il "faut valider ces résultats du premier tour. Il faut garder les maires vainqueurs, pour que les Français ne se soient pas déplacés pour rien", a-t-il conclu.