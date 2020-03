publié le 15/03/2020 à 21:02

À peine le premier tour des élections municipales terminé, l'heure est déjà à l'évocation du second, prévu le 22 mars prochain. Aura-t-il lieu, malgré l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement sur notre territoire ? Alexis Corbière, député La France insoumise, s'est exprimé au micro de RTL sur ce sujet, ce dimanche 15 mars.

"Le gouvernement doit communiquer et dire des choses claires. À ce stade, je pense qu'un premier tour a eu lieu, il faut le valider car des gens ont été élus, mais il faut sans doute reporter le second tour car le confinement va évoluer. Comment peut-on alors tenir un second tour sereinement ?", se demande l'élu de Seine-Saint-Denis. "Beaucoup de gens sont invités à rester chez eux et c'est contradictoire avec le fait des les appeler à voter", poursuit-il.

Alexis Corbière a également fait part de son sentiment après la parution des premiers résultats et a notamment évoqué la ville du Havre, où Édouard Philippe est arrivé en tête avec 43% des voix, suivi de Jean-Paul Lecoq, le candidat PCF-LFI qui arrive 2e avec 34% des voix. "La défaite d'Édouard Philippe, si elle avait lieu, serait un coup de tonnerre politique qui viendrait confirmer la grande contestation contre la réforme des retraites qui s'exprime dans le pays", a-t-il estimé.

