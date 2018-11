publié le 17/11/2018 à 08:51

C’est le jour J pour les "gilets jaunes" partout en France. 1.500 actions sont attendues partout en France ce samedi 17 novembre. Au menu, blocages de routes, de ronds-points, de stations essences, ou encore de péages. Mais en ce début de matinée, la mobilisation semble encore loin du raz-de-marée.



À Paris au niveau de la porte Maillot, certains gilets jaunes ont été bloqués par les forces de l’ordre à l’entrée du boulevard périphérique. Si les manifestants étaient près de 200 regroupés près du bois de Boulogne vers 6h30, deux heures plus tard, ils n’étaient déjà plus qu’une trentaine. Les gilets jaunes ont bien tenté de rejoindre le périphérique à pied, mais sans succès. L’accès reste bloqué par les CRS.

"Dès qu’on a dit à 7h du matin qu’on allait rejoindre le périphérique, des cars de CRS et de gendarmes sont arrivés. Ils nous ont bloqués porte Maillot. (…) Ils ont été très gentils, mais impossible de bouger. On n’a rien pu faire, pas pu bouger. On nous a bloqués, et tout le monde a été dispersé", témoigne Mélody, une "gilet jaune", au micro de RTL.

À écouter également dans ce journal :

Justice - La Cour de cassation va devoir trancher : annule-t-elle définitivement la garde à vue de Murielle Bolle dans l'affaire du petit Grégory ? Une garde à vue qui remonte à 34 ans. Murielle Bolle qui avait 15 ans à l'époque, aurait été entendue dans des conditions non-conformes à la Constitution selon un avis rendu vendredi 16 novembre par le Conseil constitutionnel.



Justice - La mère de Serena, cette petite fille dissimulée pendant deux ans dans le coffre d’une voiture familiale, a été condamnée à deux ans de prison ferme par la Cour d'assises de Corrèze. La petite fille, âgée de sept ans, souffre désormais de handicaps irréversibles. Elle ne reverra jamais sa mère, puisque la déchéance totale d'autorité parentale a également été prononcée.





Football - Premier coup d'arrêt pour les Champions du monde de football, avec une défaite difficile à digérer vendredi. Giflés 2 à 0 par les Pays-Bas, les Bleus vont devoir rapidement se reprendre. L'objectif reste une qualification pour la phase finale de la Ligue des Nations. Sur le terrain, le spectacle n'était pas beau à voir.