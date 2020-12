et Marie-Pierre Haddad

Début décembre 2018, alors que la manifestation de l'acte III des "gilets jaunes" dégénère, Zineb Redouane, une Algérienne de 80 ans, est atteinte au visage par des éclats de grenade lacrymogène dans son appartement, situé au 4e étage. Grièvement blessée, elle succombe le lendemain à l'hôpital lors de son anesthésie.



Deux ans après sa mort, une contre-expertise indépendante valide la thèse d'un tir tendu, contrairement aux premières conclusions de l'enquête. L'analyse "contredit le rapport d'expertise" officiel qui concluait que le lance-grenade à l'origine du tir avait été "utilisé selon les préconisations et les procédures d'emploi en vigueur dans la police nationale" et mettait hors de cause les CRS.

La fille de Zineb Redouane a déposé plainte contre Christophe Castaner devant la Cour de Justice de la République. Invité à l'antenne de RTL, celui qui était en poste au ministère de l'Intérieur à l'époque des faits nie avoir eu des échanges avec le procureur de Marseille. "Je ne sais même pas qui est le procureur, je n'ai eu aucun échange avec le procureur et je n'ai donné aucune instruction concernant l'arme".

"Tout cela est un pu fantasme d'avocat qui cherche à briller devant ses clients. Or, il y a une personne qui est morte et je trouve cela pathétique. En aucun cas, ces accusations ne sont fondées. En aucun cas je n'ai cherché à étouffer cette affaire. En aucun cas, je n'ai donné d'instructions sur ce dossier, ni en amont, ni au moment des faits, ni après", a ajouté l'ancien ministre de l'Intérieur.