Le 1er décembre dernier, Zineb Redouane était à sa fenêtre située au 4e étage d'un immeuble marseillais lorsqu'un tir de grenade lacrymogène l'a touché au visage, en plein acte 3 des "gilets jaunes". Elle était décédée quelques heures plus tard.



Vendredi 12 avril, la famille de la victime âgée de 80 ans a déposé plainte pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner". Cette plainte vise les circonstances aggravantes des faits qui auraient été commis par un gendarme ou un policier et sur une personne vulnérable. L'enquête ouverte jusqu'ici par le juge d'instruction vise la simple "recherche des causes de la mort" et non des violences policières.

Après les faits, le procureur de Marseille avait estimé que "le choc facial n'était pas la cause du décès", puisque la vieille dame était morte à l’hôpital, sur la table d'opération suite à un "choc opératoire". Mais pour la fille de la vieille dame, c'est bien le tir de la grenade, volontaire, qui a entraîné la mort.

Prise pour cible par les forces de l'ordre ?

"Ce qui a été dit par le procureur de Marseille, c'est totalement faux", affirme au micro de RTL l'avocat de cette dernière, Maître Yassine Bouzrou. "Il faut savoir qu'avant son décès, la victime a pu s'entretenir avec ses proches et elle a affirmé que lorsqu'elle tentait de fermer ses volets, elle a identifié les forces de l'ordre en uniforme et elle a vu une personne la viser avec son arme", poursuit-il.



"Donc il y a ce témoignage et des éléments médicaux, notamment le rapport d'autopsie, qui fait état d'une fracture au niveau du visage. Il y a d'ailleurs des photos insoutenables", ajoute l'avocat.





La famille de Zineb Redouane demande en outre le déplacement du dossier dans une autre juridiction, estimant que l'enquête est biaisée, d'abord du fait des premières déclarations en décembre du procureur mais aussi parce qu'aucun policier n'a été identifié à ce jour comme étant l'auteur du tir.