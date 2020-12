Mort de Giscard d'Estaing : son fils Louis raconte la vie de famille à l'Élysée

publié le 03/12/2020 à 13:00

Emporté par la Covid-19, l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing s'est éteint "paisiblement, après une vie exceptionnelle", ce mercredi 2 décembre, à l'âge de 94 ans. En mai 1974, il était un jeune père de famille lorsqu'il est arrivé à l'Élysée. "C'était tout à fait exceptionnel, mais on l'a vécu avec simplicité", confie son fils Louis Giscard d'Estaing sur RTL.

"J'avais 15 ans [quand mon père est arrivé à l'Élysée], raconte Louis Giscard d'Estaing. C'est la première fois qu'un candidat élu à la présidence de la République avait une famille, avec des enfants qui étaient en âge scolaire. Nous étions 4. Ma sœur ainée était déjà à Sciences Po, mais mon frère, mon autre sœur et moi étions encore pleinement dans nos études."

"Nous avons souhaité rester à notre domicile familial, rappelle toutefois le fils du défunt président. Nous n'avons jamais déménagé à l'Élysée en famille. Mon père considérait que c'était son lieu de fonction. Mes parents y allaient pour toutes les cérémonies officielles et pour le travail au quotidien du président de la République qu'il était.



"Nous avons toujours voulu, et lui le premier, garder une vie familiale la plus préservée de ce carcan de bâtiments officiels et de choses qui font qu'on perd contact avec la réalité", explique Louis Giscard d'Estaing, rappelant que le ministre des Finances était plus présent que Valéry Giscard d'Estaing fut.