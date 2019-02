publié le 22/02/2019 à 22:02

Récemment rallié à Marine Le Pen, Thierry Mariani disait vendredi 22 février sur l'antenne de RTL "bon débarras !" au sujet de la mort vraisemblable du jihadiste français Fabien Clain touché par un drone en Syrie. Une réaction unanimement partagée. Il n'est pas nécessaire d'être membre du Rassemblement national pour le penser.



Quand il était président de la République, François Hollande avait admis avoir ordonné des éliminations directes. À l'époque on l'avait plus critiqué pour l'avoir dit que pour l'avoir fait. En septembre 2018, en plein bataille sur Raqqa en Syrie, Florence Parly, ministre de la Défense, avait déclaré : "Si des jihadistes sont tués c'est encore mieux".

Jeudi 21 février, elle s'est déclarée convaincue que sous réserve de la confirmation de la nouvelle de la mort de Fabien Clain "les Français seront soulagés." Elle aurait pu préciser : "le gouvernement sera également soulagé. Fabien Clain ne pourra plus demandé à être jugé en France. C'est un souci en moins".

Fabien Clain, son frère grièvement blessé et tous les jihadistes qui résistent encore sont des combattants toujours décidés à détruire notre modèle de société et la nation française. Ils savent très bien ce qu'ils font. S'ils ne veulent pas mourir ils n'ont qu'à se rendre. Mais soyons clairs, leur jusque-boutisme arrange le gouvernement français comme il arrange tous les gouvernements concernés par ces jihadistes. Plus il y aura de morts parmi eux et moins il y aura de situations embarrassantes à traiter.

Que faire des jihadistes français ?

Les rapatrier et de les placer à l'isolement ? C'est ce que fera la France en dernier recours. Mais auparavant d'autres solutions sont envisagées notamment celle de les faire juger en Irak où ils peuvent avoir commis des exactions. La justice irakienne se montrera impitoyable. Mais dès lors qu'ils sont rendus à l'état de prisonniers, les jihadistes français bénéficient des garanties de la protection consulaire et la France fera tout pour leur éviter la peine de mort.



Femmes et hommes traités de la même manière ? De l'avis général, les femmes sont aussi féroces et endoctrinées que les hommes. Reste le cas des mineurs que la France souhaite rapatrier dès que leurs mères acceptent de s'en séparer. Au global, c'est un véritable casse-tête. Il n'y a pas de bonnes solutions avec ces combattants du jihad. Florent Parly n'a donc pas tort de parler de "soulagement" lorsqu'elle commente la mort vraisemblable d'un Fabien Clain.