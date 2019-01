publié le 29/01/2019 à 13:20

Vers un rapatriement des jihadistes français encore en Syrie ? Les soldats américains vont se retirer du pays. Certaines zones sont encore extrêmement instables, et les autorités françaises ne veulent pas que ces bombes à retardement disparaissent dans la nature. Ce n'est pas encore officiel mais cette option est plus qu'à l'étude.



Cela concerne principalement les jihadistes français détenus au Kurdistan syrien. Ils sont plus d'une centaine, hommes et femmes confondus, sans compter les enfants, gardés dans des camps. Mais les Kurdes pourraient rapidement ne plus être en mesure d'assurer cette détention, à cause de l'instabilité de la zone et notamment du retrait américain.

Le principe d'un rapatriement a donc été arrêté. "Il y a une volonté de ne pas laisser libre où que ce soit des jihadistes français qui peuvent nous attaquer", confirme à RTL une source au gouvernement, qui ne dément pas l'hypothèse d'un retour encadré par les autorités françaises. Mais en détail, rien n'est encore arrêté. Ni la façon dont on irait chercher ces jihadistes, ni leur nombre, ni la date.

Et officiellement aucune confirmation, ce mardi 29 janvier dans la matinée, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires Étrangères, a démenti à RTL qu'un accord ait été trouvé avec les Kurdes. Le ministre de l'Intérieur a toutefois précisé que si certains devaient rentrer, ils seraient interpellés dès leur arrivée en France et présentés à la justice.

