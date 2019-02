publié le 22/02/2019 à 10:16

Le jihadiste Fabien Clain, voix Française de Daesh, ayant revendiqué les attentats de novembre 2015, aurait été tué en Syrie. Son frère Jean-Michel serait lui gravement blessé. Si cette mort venait à être confirmée, elle ne serait "pas un soulagement" pour les victimes, d'après Jean Reinhart, avocat de l'association des victimes du 13 novembre, "Fraternité et vérité".



"Nous n'avons jamais demandé la mort de qui que ce soit. Nous avons demandé à ce que les personnes soient ramenées sur le territoire français et qu'ils puissent s'expliquer devant la justice française", a ajouté l'avocat de 110 parties civiles des attentats. Depuis l'annonce du décès de Fabien Clain, l'avocat a pu s'exprimer avec certaines familles de victimes. "Elles (les victimes) font bien la distinction entre le moment de justice et le moment de vengeance", explique-t-il.

"Personne ne m'a dit que c'était une bonne nouvelle. Ils m'ont tous dit qu'au contraire, la bonne nouvelle était que l'un d'eux est toujours en vie. Ils souhaitent qu'il soit rapatrié sur le territoire et qu'il puisse s'expliquer", déclare encore Me Reinhart.