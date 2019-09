publié le 27/09/2019 à 01:34

Jacques Chirac est décédé ce jeudi 26 septembre. Réputé pour son fameux coup de fourchette, l'ancien président de la République a reçu un ultime hommage de la part de la confédération nationale des tripiers.

"Tristesse d’apprendre le décès du Président #JacquesChirac, notre meilleur ambassadeur de la #TeteDeVeau, et grand amateur de produits tripiers !", a tweeté la Confédération nationale des tripiers ce jeudi après-midi.

Cet hommage, tant décalé que sincère, fait référence au plat préféré de Jacques Chirac, la tête de veau. Il y vouait un grand amour, symbole de son image d'un président bon vivant. Une réputation qui lui a d'ailleurs tellement collé à la peau, qu'il s'est lassé de ce plat, selon Guillaume Gomez, chef des cuisines du Palais de l'Elysée sur France Bleu.

"Ici on lui a servi deux fois de la tête de veau et la deuxième fois, il nous a dit que c'était très bon, mais ce n'est plus la peine de m'en faire !", racontait le chef cuisinier à France Bleu. Cette légende l'a suivi tout au long de sa carrière politique, notamment chez les Guignols de l'info qui s'en moquaient souvent.

Tristesse d’apprendre le décès du Président #JacquesChirac , notre meilleur ambassadeur de la #TeteDeVeau , et grand amateur de produits tripiers ! ¿¿¿¿ pic.twitter.com/VLFavI8x2E — cntf (@tripierdefrance) September 26, 2019