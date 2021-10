Mort de Bernard Tapie : "Il était du côté des petits et des humbles", assure Borloo

Jean-Louis Borloo et Bernard Tapie avant un match Valenciennes-Marseille en 1993.

Une "boule d'amour, boule d'amitié" avec "de la chaleur, de la pudeur" : c'est en ces termes que Jean-Louis Borloo décrit Bernard Tapie, mort ce dimanche 3 octobre après une longue bataille contre le cancer, qu'il aura raconté pour sensibiliser l'opinion. "Il extériorisait tout, comme sa passion, mais pas ses sentiments", explique sur RTL Jean-Louis Borloo, ami de l'ex-patron de l'OM.

L'ex-maire de Valenciennes est revenu sur les engagements politiques de Bernard Tapie, ministre de la Ville sous François Mitterrand. Un politique de gauche ou de droite ? "Il était du côté des petits et des humbles, des sans-grades", assure Jean-Louis Borloo.

À travers quelques anecdotes, l'ancien homme politique a dépeint Bernard Tapie comme une personne généreuse. "Pour Ambitions, il avait obtenu un cachet gigantesque, se remémore-t-il. Après l'émission il a exigé qu'il aille à la fondation Abbé-Pierre".

Il regrette cependant une fin de vie au cours de laquelle Bernard Tapie "n'a cessé d'être harcelé par des petits hommes en gris", ne visant pas la justice, "mais le Crédit lyonnais et d'autres organisations. Il aura fallu attendre 25 ans pour être lavé. Il luttait contre deux cancers de merde et on continuait à l'harceler".