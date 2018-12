publié le 05/12/2018 à 08:10

Les "gilets jaunes" ont gagné une bataille : Édouard Philippe a annoncé mardi 4 décembre, entre autres, un moratoire sur les taxes sur le carburant. Au lendemain de cette intervention du premier ministre, de nombreux manifestants et l'opposition ont massivement estimé que ces mesures étaient insuffisantes et arrivaient trop tard.



Alors pourquoi ne pas avoir tout simplement annoncé la suppression des taxes ? "On a entendu, on va corriger, on va se parler, explique Benjamin Griveaux mercredi 5 décembre sur RTL. Et si l'on ne trouve pas de solution, on y renoncera", a lancé le porte-parole du gouvernement.

Le moratoire sur la taxe carbone, une marche arrière de la part du gouvernement ? "On a changé, reconnaît Benjamin Griveaux. C'est le rôle du politique de ne pas être sourd, de ne pas être aveugle (...). On l'assume évidemment. Du coup on change de méthode et cette méthode c'est mettre les gens autour de la table et on va avoir trois mois pour le faire partout dans les territoires".