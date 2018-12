publié le 04/12/2018 à 18:31

L'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot salue sur l'antenne de RTL "une décision courageuse" après l'annonce par le premier ministre Édouard Philippe de mettre en place un moratoire de six mois sur la hausse de la taxe sur les carburants au 1er janvier 2019 afin d'apaiser la fronde des "gilets jaunes" qui appellent à une nouvelle journée de mobilisation dans tout le territoire, samedi 8 décembre.



"Je salue une décision nécessaire, incontournable, courageuse, de bon sens, dans le contexte actuel qui désole tout le monde", assure la figure écologiste qui a quitté le gouvernement avec fracas le 28 août dernier en fustigeant l'incapacité du gouvernement à être à la hauteur des questions environnementales.

Outre la suspension de la hausse de la taxe carbone, le Premier ministre a annoncé ce mardi depuis Matignon qu'il renonçait pour six mois à l'alourdissement des conditions du contrôle technique sur les automobiles prévu l'an prochain qui aurait dû entraîner à la casse les véhicules les moins entretenus et bloquer près d'un tiers des véhicules diesel.

Concédant que "tout ça n'est pas une bonne nouvelle pour le climat", Nicolas Hulot estime que ces mesures, qui font écho à deux revendications majeures des "gilets jaunes" "n'injurient pas le futur, ni l'avenir". "On reparlera du long terme quand les esprits se seront apaisés", promet l'ancien animateur de télévision.



Nicolas Hulot veut croire que "la lutte, l'engagement et la mobilisation ne vont pas s'arrêter là". "L'enjeu écologique ne se fera pas contre les Français. On a besoin de chaque Française et de chaque Français. Là, il y a visiblement une somme d'incompréhensions et de malentendus", observe l'ancien ministre, qui voit dans ces moratoires de six mois "une pause" et non "un renoncement".