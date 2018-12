Un "gilet jaune" reçu à l'Élysée

et AFP

publié le 04/12/2018 à 14:36

Vêtu d'une parka jaune, Patrick de Perglas, surnommé Gépy, a été reçu à l'Élysée ce mardi 4 décembre dans la matinée. Ce "gilet jaune" a été reçu par un membre du cabinet de la présidence de la République, et a pu brièvement s'entretenir avec Emmanuel Macron, "passé le saluer".



Patrick de Perglas a été accueilli à sa demande au palais présidentiel, quelques jours après avoir été reçu, le 29 novembre, par le Premier ministre Édouard Philippe. Il s'agissait d'une "démarche individuelle" initiée par Gépy et non de la réception d'une délégation de "gilets jaunes" à l'Élysée, a précisé la même source élyséenne à l'AFP.

Selon Le Journal de Saône-et-Loire, Gépy était "en pourparlers avec le Château depuis dimanche soir". "Nous les avons relancés plusieurs fois et nous avons eu la confirmation de cet entretien lundi en fin de soirée, lorsque Gépy est arrivé à Paris", a précisé David Girardot, son coéquipier, au journal.

Patrick de Perglas, originaire de Saône-et-Loire, dit avoir mené une grève de la faim de 11 jours et marché de Châlon à Paris en soutien au mouvement des "gilets jaunes". L'homme se présente comme "un pacifiste".