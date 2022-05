Ministre des Sports : 65% des Français souhaitent que ce soit un(e) ancien(ne) sportif(ve) de haut niveau

Un Français sur deux fait confiance à Emmanuel Macron pour mener une bonne politique sportive. La priorité doit porter sur le développement de la pratique sportive de la jeunesse (46%) ainsi que sur celle de l’ensemble de la population (38%) tandis que les filières d’excellence restent secondaires (18%).

Pratiquer 30 minutes de sport par jour à l’école : convaincus de son intérêt pour la santé (89%), les Français sont plus réservés sur la mise en place de la mesure phare d'Emmanuel Macron (58%). Quant au profil du prochain ministre des Sports, les sondés préfèreraient un ancien sportif (65%) à une personnalité politique ou fédérale (31%).

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur Internet les mercredi 27 et jeudi 28 avril 2022, auprès d'un échantillon de 1.003 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 571 amateurs de sport.

Un ancien sportif plutôt qu'une personnalité politique

Au-delà de l’appellation du ministère et du rattachement ou non à l'Éducation nationale et à la Jeunesse, les acteurs du monde du sport scruteront évidemment le nom du prochain ou de la prochaine ministre des Sports. Lors du dernier quinquennat, Laura Flessel (ancienne escrimeuse) et Roxana Maracineanu (ancienne nageuse) ont occupé le poste.

Si l’on se fie à ces deux choix, on pourrait considérer qu'Emmanuel Macron apprécie les profils d’anciens sportifs de haut niveau. Les rumeurs vont bon train ces derniers jours. On parle notamment de Tony Parker, qui n'est pas intéressé. Mais le président pourrait cette fois opter pour un profil plus politique ou pour une personnalité des instances sportives.

Les Français et les amateurs de sport préfèreraient que le président reste sur sa ligne : 65% et 68% opteraient pour une ancienne sportive ou un ancien sportif de haut niveau quand 31% et 29% choisiraient plutôt une personnalité politique ou issue des instances.

Ministre des Sports : 65% des Français souhaitent que ce soit un(e) ancien(ne) sportif(ve) de haut niveau Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL