"Ouaférendum" : pourquoi les chiens manifestent à Londres contre le Brexit

publié le 08/10/2018 à 10:37

C'était dimanche 7 octobre à Londres. Un grand "ouaférendum". Une manifestation d'aboiements. Plusieurs centaines de chiens et leurs maîtres ont défilé pour mettre en garde contre le Brexit et réclamer un nouveau référendum. Un défilé haut en couleurs dont les photos sont à découvrir ce lundi sur le site de Ouest-France.



Quel rapport entre les chiens et le Brexit, allez-vous me dire ? Eh bien, c'est plus sérieux qu'il n'y paraît. Le Brexit risque en effet d'avoir toute une série de conséquences très concrètes pour nos amis à quatre pattes. Les vétérinaires d'abord, les Britanniques risquent d'en manquer. Aujourd'hui, un sur deux, la moitié, est formé ailleurs en Europe, au sein d'un autre État de l'Union.

Les tarifs vétérinaires, déjà très chers, risquent eux de flamber. Beaucoup de traitements proviennent en effet de laboratoires européens et seront soumis, après le Brexit, à de nouvelles taxes douanières. Même chose pour le prix des croquettes. Sans compter le potentiel retour de la quarantaine.

Chaque année, ce sont 250.000 chiens et chats qui partent en vacances au sein de l'UE avec leurs propriétaires. Bref, à très court terme, les associations redoutent de voir le nombre d'abandons exploser. Aujourd'hui, 45% des foyers britanniques possèdent au moins un animal domestique.