publié le 07/11/2018 à 08:26

Les démocrates ont engrangé une victoire précieuse dans les élections de mi-mandat en prenant le contrôle partiel du Congrès. Mais, il est important de souligner que la "vague" anti-Trump, un temps annoncée, n'a pas eu lieu.



Selon les estimations des chaînes américaines, les démocrates ont repris le contrôle de la Chambre des représentants pour la première fois depuis 2010. Les républicains, de leur côté, ont conservé leur majorité au Sénat, qu'il pourraient même accroître d'un ou deux sièges.

Sur RTL, François Bayrou estime que les résultats de ces élections américaines sont "un défi pour l’Europe". "C'est une meilleure nouvelle que si le président des États-Unis avait la majorité au Congrès dans son ensemble. D'une certaine manière, il va y avoir un début de rééquilibrage. L'Amérique est coupée en deux et Trump et sa politique n'ont pas reculé. Ils ont maintenu leur position. Ce qui fait que, pour l’Europe, c’est un défi très important".



Le président du MoDem indique que le retrait des États-Unis des accords sur l'Iran "est le signe de notre soumission aux États-Unis. Donald Trump a décidé, tout seul, unilatéralement, de sortir des accords sur l’Iran et de lui imposer des sanctions. Que s’est-il passé ? (...) Les plus grandes entreprises européennes, dont les gouvernements n’avaient pas pris cette décision, ont été obligées de faire leur valise et de quitter l’Iran. C’est une soumission imposée et donc acceptée".