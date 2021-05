Albi : un candidat RN affronte sa fille, présente sur une liste PS

publié le 07/05/2021 à 18:16

Malgré leur lien de sang, Philippe Lapeyre et sa fille Margot n'appartiennent pas à la même famille politique. Le premier est candidat pour le Rassemblement National aux élections départementales de juin 2021, dans un canton d'Albi. La seconde est elle-aussi candidate, dans ce même canton, mais sur une liste .... du Parti Socialiste.

Âgé de 53, Philippe Lapeyre, formateur de profession assure que cette opposition est arrivée "par hasard". "Quand j'ai appris qu'elle était candidate, je lui ai demandée : 'Tu te présentes où ?' Puis on s'est dit : 'Tiens, on va être adversaires' et ça nous a fait plutôt rigoler (...) je ne lui avais pas parlé de ma candidature et elle non plus", poursuit-il.

Malgré leurs différences, père comme fille assurent qu'il n'existe pas de tensions entre eux. "C'est toujours intéressant de parler politique", assure Margot Lapeyre, qui fait actuellement des études pour devenir assistante sociale. "On s'entend très bien", rajoute son père, même si "quand on parle politique, il arrive un moment où ça coince".