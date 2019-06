publié le 27/06/2019 à 08:43

Le gouvernement a lancé un compte Twitter "@arretonsles" destiné à lutter contre les violences sexuelles et sexistes en sensibilisant victimes et grand public. Ce compte servira de "centre de ressources à destination des femmes victimes de violences afin de leur faire connaître les dispositifs d'aide et d'orientation", selon un communiqué du ministère de l'Intérieur et du secrétariat d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes.

Au micro de RTL, la procureure de Versailles Maryvonne Caillibotte constate une hausse des affaires d'agressions et de harcèlements sexuels. "Il y a des choses qui sont beaucoup plus révélées. Ça fait des années que tout ce qui est agressions sexuelles, notamment sur les viols et les viols intra-familiaux qui étaient largement couverts par un tabou, sont montés en puissance". "Ce type d'agressions se révèle", ajoute-t-elle.