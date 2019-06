publié le 24/06/2019 à 13:43

Le gouvernement continue d'affirmer qu'il ne souhaite "rien laisser passer" concernant les violences sexistes et sexuelles, sa grande cause du quinquennat. Pour lutter contre et sensibiliser les victimes autant que le grand public, Christophe Castaner et Marlène Schiappa ont annoncé lundi 24 juin la création d'un compte Twitter : @arretonsles.

Ce dernier servira de "centre de ressources à destination des femmes victimes de violences afin de leur faire connaître les dispositifs d'aide et d'orientation", selon un communiqué du ministère de l'Intérieur et du secrétariat d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes.

Ouvert ce. lundi, il fait par exemple la promotion du numéro d'urgence 3919 ou de la plateforme de signalement en ligne permettant d'entrer en contact avec un policier ou un gendarme.

[#NeRienLaisserPasser] Vous avez été agressée, vous avez besoin d'aide en urgence :

¿J'appelle le 17 ou le 112

¿¿ Je contacte la @PoliceNationale ou la @Gendarmerie pour déposer plainte : https://t.co/pHgY01EdOs.



¿ d'infos sur : https://t.co/mH98crcfTu — Arrêtons-les ! (@arretonsles) June 24, 2019

Le succès de @arretonsles reste à confirmer. Le compte Twitter est à ce jour suivi par moins de 1.000 personnes sur le réseau social.