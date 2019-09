Mélenchon s'en prend à Dupont-Moretti : "La camomille vous réussit !"

Jean-Luc Mélenchon et Éric Dupond-Moretti

publié le 20/09/2019 à 17:32

Ces deux-là ne prendront pas le thé ensemble. Mais peut-être une infusion à la camomille. Jean-Luc Mélenchon et Éric Dupont-Moretti s'échangent coup pour coup depuis le début du procès dans lequel on reproche au leader de La France insoumise de s'être rebellé et d'avoir intimidé les forces de l'ordre au moment de la perquisition du siège du parti.

"Je pense franchement qu'il faut qu'il aille dormir tôt, se prendre une bonne petite camomille et qu'il se calme avant son procès de la semaine prochaine", avait déclaré l'avocat sur RTL avant le début du procès, qui se tient depuis jeudi 19 septembre.

Au deuxième et dernier jour du procès, l'ancien candidat à la présidentielle a répondu sur le même ton à celui qui défend les policiers, constitués parties civiles dans ce dossier. "Dupont-Moretti perd complètement ses moyens", écrit-il sur Twitter, avant de s'adresser à lui : "La camomille vous réussit !"

Dupont-Moretti perd complètement ses moyens et achève sa plaidoirie par ce mot si puissant : « Venezuelaaaaaaa ». Bravo, maître ! La camomille vous réussit !



Évoquer le Venezuela et oser dire qu’il ne s’agit pas d’un procès politique ? Échec et mat.#ProcesPolitique — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 20, 2019

Le parquet a requis trois mois de prison avec sursis contre Jean-Luc Mélenchon pour les incidents ayant émaillé la perquisition d'octobre 2018 au siège de LFI, estimant devant le tribunal de Bobigny que le leader insoumis a mené "un acte de résistance violente avec usage de la force".

Poursuivi pour "actes d'intimidation envers un magistrat et un dépositaire de l'autorité publique, rébellion et provocation", Jean-Luc Mélenchon, qui martèle être victime d'un "procès politique", encourt jusqu'à 10 ans de prison, une amende de 150.000 euros et 5 ans d'inéligibilité.