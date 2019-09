et Marie-Pierre Haddad

publié le 19/09/2019 à 08:17

C'est un procès sous tensions. Jean-Luc Mélenchon et cinq de ses proches seront devant la justice, à partir de ce jeudi 19 septembre, pour les incidents ayant émaillé la perquisition au siège de La France insoumise en octobre dernier. Depuis plusieurs semaines, le chef de file des Insoumis dénonce un "procès politique" dont il s'estime victime dans cette affaire, affirmant ne plus "croire en la justice" et qualifiant les magistrats de "menteurs". Des accusations aussi formulées par son entourage.

Invité à l'antenne de RTL, Adrien Quatennens déclare : "La République est en état d'érosion très avancée (...) Ce n'est pas un élément de langage. La réalité c'est qu'une colère s'est exprimée ce jour-là. D'autres images ont été montrées où l'on voit que Jean-Luc Mélenchon ne s'oppose pas (...) Nous espérons la relaxe".

Le député de la France insoumise du Nord fait une différence entre les affaires qui concernent le MoDem avec François Bayrou et Marielle de Sarnez et celle du Rassemblement national. Il dénonce une "justice d'exception".

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, la ministre de la Justice Nicole Belloubet a répliqué en fustigeant des propos "inacceptables" et en l'accusant d'être dans "l'invective", "le fantasme" et "le complot". "La justice n'est pas instrumentalisée à des fins politiques", a-t-elle assuré.