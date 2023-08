Médine chez EELV : le malaise s'installe parmi les écologistes

Les journées d'été d'EELV commencent dans deux jours et la venue du rappeur Médine continue de diviser au sein du parti. Lundi 21 août, la maire de Strasbourg et le maire de Bordeaux ont annoncé qu'ils boycottaient ce rendez-vous annuel. Cette décision met les Verts dans l'embarras.

Ce mardi matin, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a expliqué sur RTL comprendre ses collègues mais il se rendra bien à l'évènement. Pour lui, les propos du rappeur relèvent de la maladresse. "Il y a des arguments tout aussi intéressants de part et d'autre. Maintenant, c'est à lui de s'expliquer. Je vais aller écouter ce que Médine a à dire et je me ferai ma propre opinion", a déclaré l'élu.

Compliqué pour les écologistes de manquer le rendez-vous de l'été. Sandrine Rousseau était la première à condamner le tweet jugé antisémite de Médine et pourtant pas question d'annuler sa venue. Elle a tenté un numéro d'équilibriste sur BFMTV. "Cette personne s'est excusée sur ce tweet, j'estime que c'est un premier pas. Maintenant, il faut travailler avec lui pour savoir s'il a compris le caractère antisémite de ce tweet", a-t-elle réagi.

Sandrine Rousseau fait partie des nombreux ténors qui ont exprimé leur malaise cette semaine, aux côtés de Julien Bayou ou encore Noël Mamère. Mais la cheffe des Verts, Marine Tondelier, a tranché : la conférence en présence de Médine aura bien lieu.