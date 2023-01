"Nous voulons une France sans milliardaires", lâche Marine Tondelier, secrétaire générale d'EELV

Socialistes, écologistes, insoumis et communistes… La Nupes était réunie au complet le mardi 17 janvier à l'occasion d'un meeting organisé à Paris contre la réforme des retraites. Invitée à s'exprimer devant les militants sur place, la secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts s'est insurgée contre les milliardaires.

"Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France de milliardaires. Nous voulons une France sans milliardaires", a asséné Marine Tondelier. "À quoi ça sert un milliardaire ? Sérieusement, à quoi ça sert un milliardaire ? On répond : 'Ruissellement', c'est faux. On nous répond : 'Ils créent de l'emploi', non. Celles et ceux qui en créent, c'est nous, c'est vous, c'est le monde du travail".

"On nous dit que nous devrions être fiers d'avoir un géant, LVMH, made in France. Bernard Arnault a demandé la nationalité belge pour ne pas payer les droits de succession", poursuit l'écologiste. "On nous dit qu'il ne faut pas faire fuir les talents, mais ceux qui ont besoin de plus d'un milliard ne sont pas des talents mais des vampires. Ce ne sont pas génies, mais des égoïstes", conclut Marine Tondelier.

