INVITÉ RTL - McKinsey : les achats en conseils de la France font partie des "plus faibles en Europe", selon un spécialiste

C'est une polémique qui n'en finit pas d'agiter l'opposition, au cœur de la campagne présidentielle. Après la publication d'un rapport sénatorial sur le poids des cabinets de conseil dans la mandature d'Emmanuel Macron, qui a notamment révélé l'optimisation fiscale pratiquée par le cabinet américain McKinsey, de nombreuses voix de la macronie craignent l'impact politique de cette affaire, que Jordan Bardella ou encore Xavier Bertrand ont qualifié de "scandale d'État".

Face à la polémique, Nicolas Bouzou, économiste et directeur du cabinet de conseil Asteres, a tenu à souligner que "les achats d'études et de conseils de l'État en France représentent 0,27% de la masse salariale". "C'est l'un des chiffres les plus faibles en Europe : l'État allemand, l'État autrichien ou l'État britannique dépensent beaucoup plus en matière de conseils", argumente-t-il également.



Sur le front politique, cette affaire s'apparente à un poison à infusion lente pour Emmanuel Macron. Une conférence de presse, avec la ministre de la Fonction publique, Amélie de Montchalin et son homologue des comptes publics, Olivier Dussopt, pourrait intervenir dans les prochains jours pour évoquer cette polémique. Mais gare à la majorité, "quand on veut déminer une affaire, l'effet inverse d'amplification peut vite arriver", note WIlliam Galibert.