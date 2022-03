Le cabinet de Conseil McKinsey, qui est intervenu pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, est accusé de ne pas avoir payé d'impôts en France. Un "poison lent" dans la campagne d'Emmanuel Macron, selon l'éditorialiste de RTL Olivier Bost.

Mais qu'est-ce qu'un cabinet de conseil ? Les cabinets de conseil sont aussi appelés "cabinets de consultings" ou "sociétés de conseil". Ils sont apparus à la fin du XIXème siècle au Royaume-Uni et aux États-Unis.



Les employés de ces cabinets sont des consultants qui interviennent de manière ponctuelle dans des entreprises privées et dans les structures de l'État pour apporter leur expertise dans des domaines précis et de suggérer des réformes, des modernisations ou des externalisations. Les consultants vendent alors des avis et des recommandations pour améliorer le fonctionnement d'une organisation publique ou privée. Le cabinet McKinsey serait par exemple intervenu pour mettre en place la vaccination à grande échelle.

Plusieurs types de conseils existent : des missions informatiques, des missions de management ou en stratégie.... Le cabinet doit fournir une réponse à son client, en s'appuyant sur plusieurs scénarios, sans essayer de prendre une décision à sa place. Mais ils peuvent avoir pour habitude de "prioriser les scénarios proposés", comme l'a rappelé la Commission d'enquête ouverte au Sénat depuis 2021. Parfois aussi, aucune suite n'est donnée à leurs prestations.



Les recours à des cabinets de conseil n'est pas nouveau, mais ils ont explosé depuis le début du quinquennat jusqu'à atteindre 1 milliard d’euros en 2021.