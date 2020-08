Masque obligatoire en entreprise : un refus peut être "une faute", dit Griset

publié le 19/08/2020 à 13:32

La ministre du Travail Élisabeth Borne a déclaré ce mardi 18 septembre que le port du masque devait être "systématisé" en entreprise d'ici "fin août" dans l'ensemble des lieux clos et collectifs, y compris les bureaux en open space. Ce mercredi, Alain Griset, le ministre délégué aux Petites et moyennes entreprises (PME), a affirmé que le refus d'un salarié "pour être considéré comme une faute".



Interrogé sur BFMTV, Alain Griset a expliqué que "si jamais le salarié refuse de porter le masque, l’employeur lui fera les remarques, il pourra lui donner un avertissement et cela peut être considéré comme une faute".

"Il y a déjà des contrôles, et il y aura encore des contrôles, c'est absolument évident", a prévenu le ministre délégué aux PME, expliquant toutefois préférer "de beaucoup" "faire confiance à la responsabilité de chacun".

Le Medef prend acte de la décision

Le Medef a "pris acte" de la décision de rendre obligatoire le masque en entreprise, espérant que cette "contrainte supplémentaire" soit "temporaire". "Nous serons attentifs dans les discussions qui vont s'ouvrir sur les dérogations possibles et à ce que cette mesure ne réactive pas la peur et entrave la relance", a-t-il réagi.



"On se méfie de ses mesures générales qui sont parfois difficilement applicables et puis qui, par ailleurs peuvent créer une psychose dans l'opinion publique et chez les salariés, au même moment où c'est la confiance qui doit l'emporter", a déclaré Patrick Martin, président délégué du Medef, sur RTL.