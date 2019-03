publié le 18/03/2019 à 15:35

"Je ne connais pas cette théorie du 'grand remplacement'. Je n'ai jamais utilisé ce terme-là". Cette déclaration est signée Marine Le Pen, invitée de France 3 dimanche 17 mars. Les partisans de cette thèse complotiste et raciale considèrent que la population blanche européenne (et chrétienne) est "remplacée", de manière organisée, par une population immigrée de couleur (et musulmane), et accusent le "multiculturalisme" d'en être la cause.



L'adhésion à cette thèse est deux fois plus forte chez les sympathisants du Rassemblement national que parmi la moyenne des Français, selon une étude de l'Ifop pour la fondation Jean Jaurès et l'observatoire Conspiracy Watch publiée en février.

Brenton Tarrant, l'extrémiste australien, auteur du massacre en Nouvelle-Zélande, a évoqué dans un manifeste un "génocide blanc" du fait de l'"immigration de masse" et des "envahisseurs". Il affirme que les facteurs déterminants ont été la défaite à la présidentielle de 2017 de Marine Le Pen et la mort de la petite Ebba Åkerlund à 11 ans dans une attaque au camion-bélier en 2017 à Stockholm.

La théorie du "grand remplacement" évoquée dès 2011

La présidente du Rassemblement national a noté que le tueur citait "beaucoup de gens et beaucoup de choses et n'importe quoi d'ailleurs dans son manifeste". "Il dit qu'il a été déçu par l'élection d'Emmanuel Macron. Il dit aussi qu'il est pour la défense du climat et que son acte vise à éviter la surpopulation. Est-ce que pour cela, vous vous permettriez objectivement de faire un lien entre ce barbare et les gens qui ont manifesté hier pour le climat ?", a-t-elle demandé.



"Au RN nous n'avons jamais lutté contre les musulmans. Nous ne luttons pas d'ailleurs contre l'islam, qui est une religion. Nous luttons contre le fondamentalisme islamiste, qui est une idéologie qui a fait des centaines d'attentats dans le monde, y compris contre des mosquées", a fait valoir la députée du Pas-de-Calais.



En 2011, elle "se laissait aller à des propos complotistes, soupçonnant le gouvernement français de vouloir 'le remplacement pur et simple de la population française' par des immigrés", rapporte LeHuffPost. Trois ans plus tard, en 2014, elle qualifie la théorie du "grand remplacement" de "complotiste", dans Le Journal du Dimanche. Propos qui viennent contredire ceux tenus le 17 mars sur France 3 où elle déclare de "ne pas connaître" cette théorie.