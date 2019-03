Marine Le Pen dézinguée dans le livre de l'ex-FN Sophie Montel

publié le 19/03/2019 à 07:41

Une ex du Front National règle ses comptes et balance tout dans un livre. Ça s’appelle "Bal Tragique au Front National" et c’est sorti la semaine dernière. C’est signé Sophie Montel, députée européenne élue sur la liste du parti en 2014.



Une autre blonde bien connue des militants, elle a passé 30 ans de sa vie au FN avant d'en claquer la porte. De son propre aveu, ce livre, ce n'est pas de la grande littérature : "Je ne suis pas Maupassant" a-t-elle confié, non sans humour à Dominique Tenza de RTL. Mais ça dépote, c’est le moins qu’on puisse dire.

Elle dresse d’abord, au fil des pages, un portrait calamiteux de Marine Le Pen : brutale, agressive et vulgaire. Le parti est présenté comme une "forteresse en carton pâte, peuplée d'amateurs et de cyniques". "Ils abusent les électeurs en promettant des solutions miracles, mais ils trahissent cette France des oubliés dont ils n'ont à l'évidence que faire".

Rien n'est passé sous silence

Personne n'est épargné, pas même Florian Philippot, dont elle avait rejoint le mouvement, les Patriotes, avant de le quitter lui aussi. L’ex vice-président du parti est qualifié de "piteux copié-collé". Pour le reste, rien n’est passé sous silence : ni les soirées bunga-bunga prétendument organisées à Nice, les parties fines dans des hôtels de Strasbourg, ni la passion de Marine Le Pen pour les cocktails piscine, ces grands verres de champagne remplis de glaçons.



Mais le plus embarrassant, c’est le chapitre sur l’argent. Pas moins de 40 pages consacrées à la seule question du "fric", comme elle dit. Celle qui a elle-même dénoncé la première les pratiques supposées du Front national, y accuse notamment la présidente du RN d’avoir sciemment organisé le système des assistants parlementaires qui lui vaut aujourd'hui une mise en examen pour "détournement de fonds public".



"Elle nous imposait d'embaucher des assistants qu'on ne connaissait même pas", explique Sophie Montel, exemples à l’appui, comme celui de cette femme censée traduire en français des documents du Parlement Européen, mais qui ne parlait pas un mot d'anglais. "Chacun d'entre vous dispose d'une enveloppe budgétaire pour embaucher ses assistants. Vous aurez le choix de recruter par vous-même un assistant et le reste de votre enveloppe d'assistance parlementaire sera mis à la disposition du mouvement", aurait même déclaré Marine Le Pen à ses troupes, dès juin 2014.



Le livre circule en tout cas par mail au parti, mais dans sa version PDF. "C'est trash", a confié un historique à Dominique Tenza, mais "tout est vrai".

Le plus

Marine Le Pen toujours. La patronne du Rassemblement National n'a pas qu'une affaire d'assistants parlementaires en commun avec Jean-Luc Mélenchon. N'allez pas lui demander de taper sur son meilleur ennemi quand il est mis en difficulté par ses propres troupes.



"Quand le patron apparaît un tant soit peu affaibli, les lionceaux viennent lui mordre les mollets", philosophe-t-elle sur le passage à vide du fondateur de la France Insoumise. À propos de la concurrence du député de la Somme François Ruffin, elle confie en privé : "C'est un agitateur talentueux. Mais face à Macron, son côté "ta gueule me revient pas", c'est faible. Est-il capable de faire avancer tout le monde dans le même sens ? Combien de types dans un parti peuvent le diriger ?"



Ça sentirait presque le vécu... Une solidarité entre chefs de partis qui lui fait même confier voir en Mélenchon "la figure de l'animal politique, un type avec une épaisseur". Bref, "un leader".