Alors que Marine Le Pen souhaitait se rendre ce jeudi sur l'île de Sein pour commémorer l'appel du 18 juin 1940 par le général De Gaulle, la présidente du Rassemblement National (RN) a créé la surprise en y débarquant dès ce mercredi 17 juin. Face à l'hostilité de la population et des élus locaux, Marine Le Pen a avancé sa venue et était accompagnée du président du groupe RN de la région Bretagne, Gilles Pennelle.

Valéry Giscard d'Estaing a réagi sur RTL aux propos de la présidente du Rassemblement National qui s'est revendiquée "gaulliste" et affirme qu'il"ne pense pas" qu'elle ait sa place sur l'île, où sa venue n'a pas manqué de faire polémique et où des tensions sont immédiatement apparues avec les Sénans.

L'ancien président de la République souligne que le général de Gaulle était "d'une culture de droite mais pas du tout d'extrême droite" et était "très éloigné des mouvements qui ont des aspirations plus ou moins révolutionnaires". "Je ne pense pas que qui que ce soit et en particulier celle dont vous parlez (Marine Le Pen) puisse récupérer pour elle-même et pour son action le patrimoine du général de Gaulle" a conclu Valéry Giscard d'Estaing.