publié le 15/06/2020 à 08:06

Marine Le Pen, invitée lundi 15 juin sur RTL, a réagi aux mouvements et manifestations qui demandent en France une lutte contre le racisme et les discriminations. "Plutôt que d’utiliser le prisme social, on utilise le prisme racial", pointe la présidente du Rassemblement national qui l'affirme : "Je ne crois pas qu’il ait des discriminations raciales dans notre pays".

Marine Le Pen estime que le gouvernement est responsable. "On reprend les même méthodes qu’on a depuis 30 ans, on utilise un prisme ethnique, racial, pour envisager les discriminations, et non pas un prisme social", a martelé la présidente du Rassemblement national.

Elle accuse le gouvernement d'avoir "accompagné ce processus de communautarisation", et de proposer "une vision mortelle pour la République, car elle est antirépublicaine". "Je crois qu’il y a des discriminations sociales (...) Je ne crois pas qu’il y ait des discriminations raciales dans notre pays", a ainsi assuré Marine Le Pen.