Marine Le Pen pointe sur RTL "l'amateurisme total" du gouvernement

publié le 19/12/2018 à 08:26

Le plan social d'urgence d'Emmanuel Macron est soumis ce mercredi 19 décembre au matin en conseil des ministres. Le gouvernement s'active pour que les mesures pour le pouvoir d'achat soient soumises aux députés dès le jeudi 20 décembre. Les députés du Rassemblement national les voteront, annonce Marine Le Pen sur RTL ce mercredi 19 décembre, "en les trouvant évidemment pas à la hauteur", insiste la présidente du RN.



La députée du Pas-de-Calais revient sur le couac survenu à Matignon la veille, qui a généré l'annulation d'annonces faites un mois plus tôt, avant que celles-ci ne soient finalement rétablies. "On va mettre beaucoup d'énergie à essayer de comprendre où on en est, parce que le moins que l'on puisse dire c'est que ce gouvernement d'experts et d'économistes qu'on nous avait vendu fait preuve d'un amateurisme absolument total", tacle-t-elle.

"On annonce des mesures et puis on les retire puis on annonce qu'elles sont rétablies et ce à peu près dans l'intégralité des domaines, commente Marine Le Pen. Ils (les membres du gouvernement, ndlr) n'ont aucune vision globale parce qu'en réalité ils ne savent pas où ils vont. Ils réagissent à une actualité mais ils n'ont pas une idée précise de là où ils veulent mener le pays", estime la présidente du Rassemblement national.

10 milliards d'euros ? "Insuffisant" pour Marine Le Pen

Hausse pour les salariés au Smic, annulation de la hausse de la CSG, défiscalisation des heures supplémentaires, défiscalisation de la prime de fin d'année, annulation des taxes carburants... Les mesures annoncées par Emmanuel Macron coûteront 10 milliards d'euros. "C'est insuffisant", estime Marine Le Pen.



"Dix milliards d'euros, c'est la moitié du CICE, c'est la moitié des cadeaux monstrueux qu'on a faits aux grandes entreprises auxquelles on n'a même pas exigé en contrepartie qu'elles créent de l'emploi ou qu'elles en maintiennent", poursuit la députée. "Il y a de l'argent dans l'immigration, dans la contribution nette à l'Union européenne (...), dans la fraude sociale, dans la taxation des Gafa qu'on ne met pas en oeuvre", estime-t-elle.