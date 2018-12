Selon l'INSEE, 2019 s'annonce compliqué pour l'exécutif et pour les français

publié le 19/12/2018 à 07:43

Il y a des périodes où l’on attend avec impatience le changement de millésime et ses promesses d’améliorations. On a tous en tête Noël 2017, ses créations d’emplois, son dynamisme recouvré, la confiance des ménages. L’examen des analyses pour 2019 par l’INSEE n’a pas le même parfum.

Sans même prendre en compte les dégâts causés par les "gilets jaunes" qui vont lourdement amputer l’activité du dernier trimestre, la croissance française sera sur le dernier trimestre, 2 fois moins vivace que prévue : à peine 0,2%. Une fin de parcours qui fait réviser l’ensemble des pronostics pour 2019 à la baisse.





Au niveau de l'emploi, l’INSEE n’espère que 64.000 créations nettes de postes durant le premier semestre. C’est peu, compte tenu de notre démographie et du nombre de chômeurs en attente d’un job. D’autant moins enthousiasmant que l’intérim devrait se tasser et le BTP ranger ses grues.

Pour que la courbe Macron, un chômage inférieur à 7% de la population active, ne ressemble à un graphique à la Hollande il va falloir retrouver un tonus plus conforme à notre potentiel.



Les plus

La valeur de la production agricole en France a augmenté de 4,8% en 2018, c'est une bonne nouvelle.

En revanche, la consommation de charbon repart partout à la hausse dans le monde, avec l'Asie en tête.

La note du jour

12/20 aux complémentaires santé qui ont reculé sur le dossier "reste à charge zéro". Il n'y aura pas d'augmentation de primes, elles vont plutôt réduire leurs frais de gestion.