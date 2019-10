Marine le Pen, "Plus forte qu'en 2017,mais aussi plus seule", selon Olivier Bost

publié le 17/10/2019 à 07:45

Ces derniers jours et dernières semaines ont profité à Marine Le Pen. Elle ne fait pas de faute et solidifie son discours. L'actualité lui est ultra-favorable : "Gilets Jaunes", débat sur le voile, immigration, l'inquiétude des attentats...

C'est un contexte où ses thèmes de prédilection se trouvent au centre des débats sans que la présidente du Rassemblement national n'ait nécessairement besoin d'y participer où d'apporter de solution. Il lui suffit de dire "je vous l'avais bien dit".

Il faut reconnaître une double habileté politique de Marine Le Pen. Elle capte des sujets que l'échiquier politique n'a pas senti ou a abandonné. Cela lui permet de rendre acceptable au yeux du grand public ce que le Front national a toujours dénoncé.

La laïcité est une valeur historiquement défendue par la gauche. Marine Le Pen a, depuis plusieurs années, repris à son compte la défense de la laïcité, pour viser l'islam plus proprement que ne le faisait son père.

Sur la sécurité, l'identité, Marine Le Pen est sur son terrain de jeu. Elle soutient les "Gilets jaunes", mais dénonce les violences. Elle est contre le voile mais n'approuve pas l'altercation contre une mère voilée. Elle élargit son spectre avec le localisme : produire et consommer près de chez soi.

Le terrain semble déblayé pour 2022. Marine Le Pen, après son naufrage en 2017 serait certainement meilleure dans un nouveau débat face à Emmanuel Macron. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas saisie de nouveau par le vertige du pouvoir.

C'est ce que décrivent d'anciens proches : au second tour de l'élection, il n'y avait pas grand monde derrière elle pour gouverner et c'est ce qui l'a effrayé. Or, aujourd'hui, il y a encore moins de monde. Plus forte qu'en 2017 donc, mais aussi... plus seule.