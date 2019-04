et Léa Stassinet

publié le 22/04/2019 à 09:15

Ne lui parlez plus du Rassemblement national. Invité sur RTL ce lundi 22 avril, l'ancien bras droit de Marine Le Pen Florian Philippot n'a pas mâché ses mots envers son ancien parti, critiquant notamment son revirement concernant la sortie de l'Union européenne.



"Marine Le Pen était sur la sortie de l'UE aux dernières européennes, elle était à 25% (d'intentions de vote, ndlr). Là, ils ne sont pas du tout crédité de 25%", a d'abord taclé le président et fondateur des Patriotes, dont la liste est pour le moment créditée de moins d'1% des intentions de vote, pour le scrutin qui aura lieu le 26 mai prochain.

"Je dis que le Rassemblement national qui a abandonné l'idée de sortir de l'UE fait de l'électoralisme et se retrouve dans une situation où il ment aux Français", a fustigé Florian Philippot. "Il dit qu'il faut combattre le travail détaché, mais pas en sortant de l'UE ce qui était son discours auparavant. Le RN dit : 'On va le faire parce qu'on a des alliés'. Mais leurs alliés c'est la Hongrie et la Pologne, eux qui se battent à fond pour le travail détaché", a expliqué le conseiller régional.

Florian Philippot a également dénoncé le "gros bobard" de la France insoumise et du "Front national nouvelle version" : celui de "changer l'UE de l'intérieur". "C'est impossible, et ceux qui le disent le savent", conclut-il.