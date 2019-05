et Léa Stassinet

publié le 31/05/2019 à 09:00

Cédric Villani ira jusqu'au bout : il souhaite être investi par son parti, La République en Marche, pour les prochaines élections municipales à Paris. Mais la concurrence s'annonce rude: les anciens ministres Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi, Anne Lebreton et Hugues Renson sont également sur les rangs.



Alors pour tenter de tirer son épingle du jeu, Cédric Villani, député de la Ve circonscription de l'Essonne, axe son programme sur la lutte contre l'insécurité. S'il venait à ravir le siège à Anne Hidalgo, sa première mesure concernerait en effet "l'insécurité, en particulier du côté des quartiers Gare du Nord, La Chapelle et Barbès", annonce-t-il sur RTL. "La situation actuelle est inacceptable".

"J'ai pu voir sur le terrain lors de diverses réunions avec des militants à quel point ça n'avait que trop duré. Il y a là une urgence absolue", estime le candidat. "La sécurité est le socle sur lequel vous pouvez bâtir le cadre de vie agréable, la ville douce", conclut-il.