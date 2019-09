Marine Le Pen et Louis Aliot ne sont plus en couple

Marine Le Pen et Louis Aliot le 28 mars 2018

publié le 12/09/2019 à 06:40

Le couple politique phare depuis dix ans se sépare. Louis Aliot a annoncé ne plus être en couple avec Marine Le Pen dans la presse mercredi 11 septembre. Ensemble depuis dix ans, la présidente et le vice-président du Rassemblement national sont toujours restés discrets sur leur relation amoureuse.

Il y a encore "beaucoup d'affectif" entre eux et ils restent politiquement "sur la même ligne", a assuré Louis Aliot dans le journal L'Opinion. "J'ai toujours été en soutien. Je suis et je resterai toujours mariniste", a-t-il ajouté. En revanche, rien n'a été précisé sur la cause de leur rupture.

D'après le quotidien, cette séparation était "un secret de polichinelle au sein du Rassemblement national" et ne daterait pas d'hier. Le député de la 2eme circonscription des Pyrénées-Orientales aurait passé ses vacances dans le Midi, alors que Marine Le Pen se reposait en Bretagne et à Mont-de-Marsan.