VIDÉO - Marine Le Pen essayait déjà en 2002 de recruter Thierry Mariani à la télévision

Le parti de Marine Le Pen a enregistré un nouveau ralliement : celui de Thierry Mariani. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy sera candidat du Rassemblement national pour les élections européennes. Marine Le Pen qui représente "la seule véritable alternative", selon un entretien accordé au Parisien.



Il ne s'agit pas vraiment une surprise. Cela fait des mois même que son nom circulait. En 2002, Marine le Pen et Thierry Mariani avaient débattu sur France 3, lors d'une émission (vidéo à partir de 0:58). À l'époque au Front national, la fille de Jean-Marie Le Pen tentait déjà de le recruter.

"Qu'est-ce que vous faites à l'UMP ? Je vous avoue que vous êtes tellement proche de nous, quels que soient les domaines, que je vous ai apporté un bulletin d'adhésion. Je vous laisse le soin de le remplir", lui dit-elle devant les caméras. Thierry Mariani lui a répondu d'une seule phrase : "C'est très gentil, mais je vous le laisse volontiers".

Une séquence qui prendra tout son sens quelques années plus tard, même si l'ancien membre des Républicains précise ne pas avoir pris sa carte au sein du Rassemblement national. "Marine Le Pen ne me l'a pas demandé, je verrai plus tard. J'apprécie qu'elle ne m'ait posé aucune condition, c'est un accord sur des convictions communes", explique-t-il dans Le Parisien.