Pour son premier Noël au Parlement européen, Manon Aubry, eurodéputée La France Insoumise, a choisi de dénoncer les cadeaux faits aux parlementaires par les lobbies pour les fêtes de fin d'année. "On a été super gâtés", ironise-t-elle dans une courte vidéo publiée sur Twitter le 26 décembre.

Dans cette vidéo, on voit Manon Aubry brandir une bouteille de champagne. "Mon cadeau préféré vient tout droit de Russie, poursuit l'élue, sur un ton mi-sérieux, mi-amusé. C’est Vladimir qui nous envoie sa petite bouteille. Et, de la part de l’ambassade de Russie, on a une belle photo de Vladimir."

Depuis quelques mois, Manon Aubry entend dénoncer le poids des lobbies au Parlement européen auprès du grand public, en publiant chaque semaine une chronique vidéo baptisée Le coin des lobbies.

Dans sa vidéo de Noël, l'eurodéputée conclut : "en a peine six mois on vous a présenté les lobbies de multinationales de pays peu recommandables, de climato-sceptiques saugrenus, ou encore de complotistes en tous genres".

En cette période de fêtes, on a été super gâtés par les lobbies alors cette semaine c'est champaaaaaagne dans le coin des lobbies ! 🤣

