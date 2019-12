publié le 27/12/2019 à 18:51

Ségolène Royal, mise en cause pour l'utilisation de ses moyens d'ambassadrice des pôles, va être convoquée pour s'expliquer à l'Assemblée, à l'initiative de deux députés UDI et LREM. Invitée de RTL, l'ex-candidate à l'élection présidentielle de 2007 a expliqué être "tout à fait disponible à venir, y compris devant la commission des Affaires étrangères et la commission du Développement durable."

Contre ceux qui l'accusent d'utiliser ses moyens d'ambassadrices des pôles à d'autres fins, Ségolène Royal a indiqué qu'un dépôt de plainte est "en cours". "Les responsables politiques ne sont pas au-dessus des citoyens, mais ils ne sont pas en dessous non plus, explique-t-elle. Je ne peux pas laisser dénigrer des salariés qui font leur travail, qui peuvent m'accompagner dans des activités militantes en dehors du travail, parce que ma parole dérange."

"C'est assez curieux de subir des attaques en plein jour de Noël, alors que l'Assemblée nationale n'est pas réunie", s'est étonnée l'ambassadrice aux pôles. "Je ne vais pas aux réunions qui ne sont pas utiles", explique-t-elle, ajoutant se concentrer sur les plus stratégiques.

Ségolène Royal juge "très étrange" que des députés trouvent incompatibles ses déclarations politiques avec sa mission de bénévole sur les pôles. "La prise de parole politique est ma responsabilité, parce que ce qui se passe en France fait mal aux Français", commente-t-elle.