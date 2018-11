Maires à l'Élysée : "Jupiter redescend de l'Olympe", dit Alain Duhamel

publié le 22/11/2018 à 19:09

Emmanuel Macron a reçu plus de 2.000 maires au palais de l'Élysée et tente de renouer le dialogue avec eux. Il faut savoir tenir leçon des difficultés et on voit que Jupiter redescend de l'Olympe pour engager le dialogue avec les simples mortels. Avec les maires, le contentieux était lourd car les édiles étaient très remontés. Le Président a préféré discuter pendant deux heures avec le bureau de l'Association des maires de France et il est resté de nouveau plus de deux heures avec les maires. Il leur a expliqué qu'il les comprenait et a esquissé quelques pistes, qui doivent se concrétiser. Édouard Philippe a eu le même ton lors de sa visite au Congrès des maires donc il y a une volonté de dialogue.





Le chef de l'État cherche aussi à s'adresser aux "gilets jaunes" mais c'est plus compliqué car il faut essayer de trouver le ton. Il explique qui'l est à l'écoute, qu'il comprend et laisse entendre qu'il a sous-estimé les difficultés quotidiennes des Français mais ça ne suffira pas. Emmanuel Macron veut également rétablir un dialogue avec les syndicats comme avec les élus locaux. Jean-Yves Le Drian et François Bayrou, deux conseillers politiques influents du président, lui expliquent qu'il va falloir en faire davantage : dialoguer plus et faire quelques gestes après la manifestation.

Le président de la République prépare les élections européennes et a reçu à dîner Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Franck Riester et même Pierre Moscovici. C'est intéressant car cela signifie qu'il veut une liste large mais cela signifie qu'après avoir suivi une logique de domination politique il réfléchit à une logique de coalition politique et de ce point de vue, le mouvement des "gilets jaunes" aura été un moment important.