Un déjeuner entre Emmanuel Macron et Alain Juppé hautement stratégique

Emmanuel Macron et Alain Juppé, le 16 juin 2016

publié le 30/10/2018 à 16:20

Un tête-à-tête particulièrement intriguant. Emmanuel Macron aurait déjeuné avec Alain Juppé, le 24 octobre dernier, selon les informations de L'Opinion. L'objet de leur rencontre ? Officiellement, le président de la République souhaite rassurer le maire de Bordeaux sur le projet de fusion entre les métropoles et les conseils départementaux.



En effet, Alain Juppé avait déjà été reçu par le chef de l'État, tout comme Christian Estrosi (Nice), Jean-Luc Moudenc (Toulouse), Johanna Rolland (Nantes) et Damien Catelain (Lille) en août dernier et à nouveau début octobre.



Est-ce le seul sujet qui a été abordé lors de ce tête-à-tête ? Difficile de le savoir mais ce qui est sûr, c'est que l'avis d'Alain Juppé sur les questions européennes pourrait intéresser Emmanuel Macron, à quelques mois des élections européennes. Le président de la République "veut rapprocher les pro-européens sur une même liste allant de gauche modérée à la droite Juppé", peut-on lire dans L'Opinion.

Ce rapprochement entre les deux hommes politiques pourrait donc s'accentuer dans les mois à venir. En effet, un autre rendez-vous, avant le scrutin, est déjà prévu. "Emmanuel Macron devrait faire début 2019 un long déplacement en Nouvelle-Aquitaine", ajoute L'Opinion.