Depuis ce lundi 2 août, Emmanuel Macron répond directement aux questions des jeunes sur la vaccination sur le réseau social TikTok. Le professeur Philippe Juvin, chef des urgences de l’hôpital européen Georges-Pompidou et candidat à l’Élysée en vue de la future primaire à droite, se dit "très réservé" quant à ce type de communication.

"Je pense que depuis le début de l'épidémie, on ne donne pas d'informations suffisantes sur le vaccin. Il y a une hypercommunication c'est certain, mais cette hypercommunication jamais elle ne répond à la question clé qu'un certain nombre de Français se posent : 'est-ce que c'est dangereux d'avoir le vaccin ?'", regrette le maire LR de la Garenne-Colombes (92).



"Je pense que sur le vaccin, il faut dire ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, les effets secondaires : une information dédramatisée, dépassionnée, sans morale", plaide celui qui a annoncé sa candidature à l'Élysée. "Je suis très réservé sur ce type de communication présidentielle, c'est le retour du président épidémiologiste. Ça risque de brouiller les messages", a-t-il déploré au micro de RTL.



"Il y a des médecins, des scientifiques, le président du Conseil scientifique. Ce sont des gens qui connaissent les choses, c'est à eux d'informer", a assuré le Professeur, selon qui "l'hypercommunication présidentielle brouille les messages plus qu'autre chose".