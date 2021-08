Emmanuel Macron en t-shirt noir, depuis sa résidence d'été, tient son smartphone en main et se filme devant un drapeau tricolore. Un court message vidéo d'une quarantaine de secondes dans lequel le chef de l'Etat s'adresse à tous ceux qui hésitent encore à se faire vacciner.

"Depuis le début de l'été, nous entendons beaucoup parler de la quatrième vague et de la seule arme que nous avons face à elle : le vaccin, lance le Président. Je sais que beaucoup d'entre-vous encore ont peur, ont reçu de fausses informations, parfois n'importe quoi, il faut le dire, ou ont encore des doutes. J'ai donc décidé de répondre directement à vos questions, allez-y posez-les moi ! J'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible", conclut-il.

Cette vidéo a été publiée sur Instagram et sur TikTok, ce qui est loin d'être un hasard. C'est particulièrement sur ces réseaux sociaux que les fausses informations circulent. Et le gouvernement l'assume : "Emmanuel Macron veut aujourd'hui convaincre les jeunes à se faire vacciner" fait savoir un conseiller. Les services de l'Elysée prendront note des questions envoyées en commentaires et, selon les informations du service politique de RTL, il y répondra lui-même dès cette semaine en commentaire ou dans une nouvelle vidéo.

A écouter également dans votre journal

Violences conjugales - Le nombre de décès pour violences intra-conjugales au plus bas depuis 15 ans : 102 femmes, 23 hommes. Une femme sur 5 avait porté plainte. Gérald Darmanin annonce un traitement prioritaire pour les victimes.

Faits divers - Evacuation de la rave-party en Isère : reportage sur place où des milliers de personnes ont fait la fête ce week-end sur le site de l’ancienne ZAD (zone à défendre) de Roybon. Les gendarmes ont procédé à plus de 200 contrôles et une 50 verbalisations.

Animaux - La femelle panda Huan-Huan a donné naissance à des jumeaux ce lundi 2 août au zoo de Beauval, quatre ans après leur grand frère Yuan Meng. Ils pèsent entre 128 et 150 grammes.