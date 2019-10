et Marie-Pierre Haddad

En visite à Mayotte, Emmanuel Macron définit comme "la priorité du moment", le fait de "lutter contre la radicalisation et le communautarisme". Le président de la République a aussi souligné le risque d'une "coagulation" dans les esprits entre "communautarisme" et islam.

Invité à l'antenne de RTL ce mercredi 23 octobre, Bernard Cazeneuve a déclaré qu'il "était important que le président de la République s'exprime clairement" sur le sujet de la laïcité. Selon l'ancien premier ministre de François Hollande, les tensions autour du débat sur le voile est le fait d'une classe politique et "de ses leaders outranciers". Ils "préemptent des thèmes sérieux et sensibles et les instrumentalisent à des fins politiques".

Il nomme ainsi le Rassemblement national qui "n'a voté aucune loi antiterroriste". Bernard Cazeneuve charge Marine Le Pen : "Elle a refusé de voter la loi Renseignement, elle a refusé de voter toutes les lois qui appelaient au blocage des sites appelant et provoquant au terrorisme, elle s'est opposée à l'interdiction de sortie du territoire".

Selon l'ancien premier ministre, "nous sommes face à une organisation politique qui parle beaucoup de la violence terroriste mais qui fait tout pour que celle-ci se perpétue, parce que ce que recherche finalement le Front national, c'est la tension extrême et de faire en sorte que cette tension emporte tout et que par cette tension, elle puisse atteindre ses objectifs politiques".