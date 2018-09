publié le 07/09/2018 à 18:20

Une exposition consacrée à Simone Veil et exposée sur les grilles du Panthéon à Paris a été victime de dégradations, nous a indiqué le Centre des Monuments nationaux. Dans la nuit du 1er au 2 septembre, près de 14 panneaux retraçant la vie politique de l'ancienne ministre de la Santé ont été vandalisés.



Selon les informations du journal Le Parisien, confirmées par RTL.fr, des croix barrent désormais le visage de la femme politique, décédée le 30 juin dernier à 89 ans. Une enquête judiciaire a été ouverte et confiée au Service de l'accueil et de l'investigation de proximité. Les dégradations portées ne sont pas "majeures", a tenu à nous préciser le Centre des Monuments nationaux. Les panneaux n'ont d'ailleurs pas été retirés.



Les cendres de l'ancienne déportée, mère de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse votée en 1975, reposent au Panthéon depuis le 1er juillet. Simone Veil est la cinquième femme à bénéficier de cet honneur républicain.